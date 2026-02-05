Rigor en las bajas para beneficio de todos

Creado: Actualizado:

El conflicto de las bajas laborales, que se entremezcla en ocasiones con el abstentismo, precisa un tratamiento riguroso. Se trata de un asunto clave, que afecta a los derechos de los trabajadores, pero que tiene una repercusión enorme en toda la estructura económica y, en concreto, en la productividad. Los datos siempre deben acompañarse de una interpretación de expertos para limarles las aristas. Y generan también una tentación para lanzar mensajes más o menos interesados y, en demasiadas ocasiones, buscando un beneficio impulsando tendencias de pensamiento en la sociedad. En León, el envejecimiento poblacional agudiza los problemas de salud de muchas personas. Y no cabe admitir que de manera generalizada existe un fraude sobre las bajas tramitadas legalmente, ya que entonces se está insinuando que una buena parte de los médicos actúan de manera ilícita. Por eso, hay que separar con claridad la barrera entre los que precisan un parón en su jornada de trabajo por prescripción de un facultativo, al no estar preparado para realizar sus funciones habituales, y quienes directamente no acuden a su puesto por mero abstentismo. Las faltas al trabajo son, si cabe, más dañinas en las pymes, que dominan el panorama económico nacional y especialmente el leonés. Pero el asunto requiere cautela y rigor.