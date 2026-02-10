Petición directa a Bruselas en favor del Eje Atlántico

Creado: Actualizado:

Las patronales del noroeste han decidido dar un paso al frente para que se escuche su voz, alta y clara, sobre la terrible injusticia que se está generando a la zona en el desarrollo de las nuevas infraestructuras ferroviarias. El Gobierno de España insiste de manera constante en el argumento de que existe igualdad entre los avances que se dan en el Meditarráneo y en el llamado Eje Atlántico, pero los datos reales ponen de manifiesto el engaño que se genera a través del mal uso de balances tergiversados sobre inversiones. Por eso, los representantes de León, Asturias y Galicia se dirigirán directamente a las autoridades europeas para evitar el filtro de Madrid, y conseguir que se escuche que el Corredor del Atlántico requiere inversiones reales con un horizonte temporal concreto.