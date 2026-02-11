Solución eficaz para la degradación del asfaltado

Creado: Actualizado:

Sería injusto no reconocer que el actual invierno está siendo singularmente duro en materia de precipitaciones. León acumula un buen número de nevadas, y la suma de días de intensa lluvia está generando una situación de excepcionalidad. Las calles exhiben ya con claridad los efectos de esta sucesión de temporales, puesto que se ha hecho más evidente el déficit que se mantiene en el asfaltado, una circunstancia que fue ayer destacada desde la oposición municipal. Tanto PP como UPL compartieron crítica y también demanda para que se establezca un plan de asfaltado que resulte eficaz. Los ciudadanos son testigos de sucesivos parcheos, en ocasiones en los mismos lugares, sin las que las cosas cambien con claridad. Urge, por seguridad vial, por imagen de la ciudad y para evitar un gasto constante que se convierte en derroche si no palía los problemas.