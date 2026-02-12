Pinilla evidencia el caos de San Andrés

Creado: Actualizado:

La lamentable situación del tercer ayuntamiento de la provincia genera un creciente perjuicio a sus ciudadanos en todo tipo de órdenes. San Andrés del Rabanedo se ha convertido en el mejor ejemplo de la crisis permanente a la que se ven sometidas las instituciones públicas en las que el multipartidismo impide una gestión más o menos ágil y eficaz. Sería muy extenso el listado de problemas presentes, o de reciente recuerdo, que atascan la actividad municipal, siempre viviendo al límite, lo que conlleva incluso tener que recurrir a la solidaridad de otras administraciones próximas o superiores para desbloquear conflictos graves.

Ahora, es el barrio de Pinilla, el situado junto a la ciudad de León sin una ‘frontera’ clara en sus calles, el que alza la voz para denunciar el abandono que padecen sus vecinos. En concreto, las quejas se centran en el ámbito educativo por el abandono inaceptable que presentan infraestructuras de la enseñanza y también deportivas. Las víctimas de esta dejadez, incluidos los chavales del colegio del barrio que sufren un polideportivo colapsado, son el vivo ejemplo de la necesidad de que en San Andrés del Rabanedo se arbitre una solución para que la actividad municipal pueda aproximarse a la normalidad deseada y necesaria.