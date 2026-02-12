¿Campo de fútbol para la ciudad o para una SAD?

Creado: Actualizado:

El caso de la donación de la Academia Aspire a la ciudad de León en el centenario de la Cultural exige ya luz y taquígrafos. La imagen que se está dando al grupo de Catar que invierte en el principal club de la ciudad es bochornosa. No parece de recibo que durante tres años pueda permanecer en el fondo de algún cajón una cantidad económica tan notable, sin que se consiga completar las gestiones para gastarlo. El paso del tiempo exhibe una ineficacia que ataca directamente a la credibilidad tanto del equipo como del Ayuntamiento que dirige José Antonio Diez. Si en su momento el compromiso era que se hacía una donación para construir un campo para el uso por parte de los chavales del fútbol base leonés quizá sea cuestionable que se dirija el dinero a hacer unas instalaciones para el rugby y limitar el uso del Área Deportiva de Puente Castro a una empresa, la Cultural gestionada por una SAD.