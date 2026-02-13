El mejor talento da verdadero prestigio a la ULE

Creado: Actualizado:

La Universidad de León eleva hoy hasta 59 el listado de personalidades de todo tipo que han sido acreditadas como doctores Honoris Causa. Un elenco de perfiles muy dispersos, de distintos campos y lugares, que quizá otorgan un poco más de relieve si cabe al acto que tendrá lugar hoy en el Aula Magna de la ULE. En esta mañana, recibirán el birrete, el libro y los guantes dos personas de la casa, dos expertos que se formaron en la ciudad y que ocupan lugares de prestigio internacional en sus especialidades. Sergio Boixo y César de la Fuente residen en estos momentos en Estados Unidos, precisamente por haber sido fichados por su posición puntera en la ciencia. La ULE puede y debe presumir del talento autóctono, incluso por egoísmo, ya que eleva su prestigio.