Enredo creciente con el peaje de Asturias

El conflicto de los pagos por circular por las vías de alta capacidad de España amenaza con enredarse hasta un extremo máximo. Los territorios privilegiados, como Cataluña o el País Vasco, fueron los primeros en disponer en los años 70 de autopistas de peaje, mientras en el resto de provincias se tuvo que esperar literalmente décadas hasta que empezaron a desdoblarse sus viales. Por ello, en los últimos años se han sucedido la apertura al tráfico libre de este tipo de infraestructuras, en las que ya caducaba el plazo previsto de peaje. En el rseto de España, parece que las cosas siempre van con una velocidad distinta. En la AP-66, que comunica el Principado de Asturias con la provincia de León, la situación es más compleja si cabe. Para evitar que también fuese de pago el tramo desde La Virgen del Camino hasta Benavente se aprobó una prolongación del plazo con coste por cruzar la Cordillera Cantábria hasta 2050. Esto indigna a los usuarios y genera un grave perjuicio económico en todo el noroeste. Con flecos que rozan lo ilegal y lo alegal. Si hay obras, los precedentes dicen que no se puede cobrar. Y la prolongación temporal tiene difícil encaje legal al no haber sido licitada. Y, como colofón, queda la duda de si España cumplirá su compromiso con Europa de cobrar en todas, todas, las autovías...