La ganadería en El Bierzo pide un matadero

Creado: Actualizado:

El sector ganadero del Bierzo está demostrando su empeño para consolidarse como un pilar fundamental de la economía en los antiguos pueblos mineros. Con 335 explotaciones de vacuno activas y un goteo constante de nuevas altas —quince solo en el último año—, el vacuno de carne ha dejado de ser el «hermano menor» en el sector agroalimentario para convertirse en un salvavidas en las cuencas mineras. De ahí que siga siendo imperioso que se resuelva la falta de un matadero comarcal tras el cierre de las instalaciones de Toreno, una situación que se alarga ya durante dos años y que resulta incomprensible en una zona que tiene un potencial en alza y que supone además un nicho para fijar población y crear empleo joven.