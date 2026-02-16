Máximo rigor en el cuidado de menores

Creado: Actualizado:

Las familias de 14 menores han denunciado el supuesto maltrato recibido por sus hijos en el que califican como «campamento de los horrores», en una actividad de ocio organizada el pasado verano en el Bierzo por la Diputación de León y gestionada por la empresa Bierzo Natura. Las quejas de los padres hablan de humillaciones, miedo, situaciones de riesgo, castigos físicos y aislamientos punitivos a niños de entre 8 y 12 años, un estremecedor relato que hace saltar las alarmas sobre la vigilancia que se presume debe ejercer una administración pública, en este caso la institución provincial, en las actividades que organiza con menores y donde las familias depositan su total confianza. Las acciones que han emprendido los afectados han derivado en la dimisión de uno de los monitores, que reconoce un «comportamiento inadecuado», una medida que las familias consideran insuficiente ya que implican directamente en estas prácticas vejatorias a dos monitores y una coordinadora, además del consentimiento del resto del personal encargado del cuidado de los menores. Piden, con razón, que se depuren responsabilidades, una praxis que se está diluyendo en quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos, más aún si son niños, y a quienes se les debe exigir el máximo rigor en los servicios que prestan.