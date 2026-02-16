El atractivo de un San Andrés en pleno auge

Creado: Actualizado:

El municipio de San Andrés del Rabanedo sigue despertando el interés de los grandes supermercados para asumir el mercado de una población pujante que no para de crecer. Es un estímulo económico importante por la inversión que conlleva este tipo de proyectos, cercana a los 4,5 millones de euros, y la generación de empleo, que suele rondar la treintena de puestos de trabajo. Este nuevo establecimiento pertenece a la cadena Lupa, que tiene pendiente de apertura otro establecimiento en Villaobispo al que se presentaron 200 candidatos, fruto de la solvencia que ofrece el sector. El caos administrativo del Ayuntamiento no desalienta la implantación de este tipo de iniciativas, lo que demuestra el atractivo de un municipio en pleno auge.