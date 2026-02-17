Leitariegos no cumple su función de animar Laciana

Creado: Actualizado:

El valle de Laciana ha esperado durante muchos años, entre promesas, el relanzamiento de su estación de esquí. Resulta evidente la problemática que acumula esta comarca tras el final abrupto de la minería del carbón. Las alternativas nunca llegaron, y son los propios vecinos los que están intentando promover un futuro para el entorno de Villablino, a través de pequeños proyectos en sectores como la ganadería o el turismo. Pero la cruda realidad es que siguen sin despertar el interés que sería deseable y también justo.

La asociación de hosteleros se ha cansado de la sitaución que tiene Leitariegos. Anuncian para este sábado una movilización para mostrar su hartazgo ya que este lugar de ocio, que debería ser uno de los motores fundamentales de la zona, sigue sin alcanzar los objetivos deseados y prometidos.