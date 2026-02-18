La IA, herramienta de mejora para la salud

Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial es una realidad que se hace, cada día que pasa, más presente en la sociedad y en la vida de las personas. Como todas las grandes revoluciones de la historia, supone un reto preocupante, pero también una oportunidad de oro. De la capacidad del ser humano para sacarle provecho, dependerá el verdadero alcance que se derivará de su uso. Ahora, llega también a un mundo fundamental como es la salud. En las farmacias se aplicará en un doble frente, como elemento de búsqueda de diagnósticos y como herramienta para agilizar la relación y la conexión con los profesionales de la medicina. Se trata de fórmulas que supondrán, sin duda, una agilización notable para los pacientes, lo que siempre supone un avance para afrontar su realidad con prontitud. La IA merece, en situaciones como ésta, una confianza máxima por parte de las personas, a las que quizá se les transmite una cierta imagen deformada de esta novedad tecnológica, que no siempre supone un riesgo. La palabra clave para definirla es herramienta, y así debe percibirse, con esa posibilidad que siempre ofrecen los utensilios de todo tipo, con capacidad para hacer los peores males pero también para afinar en impulsar una sociedad más avanzada, en este caso, en un campo clave como es la salud.