El lúpulo muere ahogado entre avisos no escuchados

El valle del Órbigo lleva tiempo lanzando alertas al más puro estilo del cuento que avisa sobre la ‘llegada del lobo’. Durante años, se han sucedido los análisis y los llamamientos del sector por la extensión de las causas de una crisis que estaba agrietando las condiciones del lúpulo, un sector que en esta zona de la provincia acapara la práctica totalidad de la producción de España. Para la comarca resulta fundamental, al dar ocupación directa a dos centenares de personas, aunque su influencia económica se extiende por todo el valle de este río. Ahora, la reconversión varietal y la caída de precios ha generado la ‘tormenta perfecta’, y ya se habla de ‘herida de muerte’ cuando se piensa en el futuro del lúpulo. Con la situación actual es imposible pensar en un relevo generacional.