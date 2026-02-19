El Órbigo precisa un plan de futuro sin dilación

Creado: Actualizado:

Quizá resulta extraño hablar en estos momentos de las graves complicaciones que genera la carencia de agua. Pero no debería obviarse que la realidad presente y futura es preocupante. Hay comarcas que tienen graves déficits, y también que las tendencias pasan por unas complicaciones crecientes si se atiende a las previsiones que auguran una mayor desertización de toda la Península. Vivimos un momento en el que se cuestiona a las administraciones al dejar las cosas aparcadas durante demasiado tiempo. Cabe esta crítica sobre la situación del Órbigo, con la Confederación Hidrográfica del Duero enredada en dudas y estudios sin avanzar, como debería, en el establecimiento de un plan que tenga como bases las necesidades reales y el menor impacto ambiental posible.