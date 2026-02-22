El empecinamiento recaudador acosa a Valverde

Creado: Actualizado:

El empecinamiento recaudador en la autopista León-Astorga es el único, e injustificable, argumento para no liberar, después de años de quejas, el tramo entre el intercambiador de La Virgen del Camino y la salida del polígono industrial de Villadangos. Al menos para camiones. Los vecinos de Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino, y todas las zonas urbanas que siguen creciendo en la próspera zona, no sólo sufren embotellamientos, ruidos y la tensión diaria de moverse entre un tráfico infernal; sino en peligro de ser arrollados, cuando frenan para entrar a las calles o garajes de sus viviendas, por los cientos de grandes camiones que circulan continuamente por la N-120. Hasta ahora las propuestas del Ayuntamiento de Valverde para aliviar la situación no han recibido respuesta del Gobierno. Políticos y vecinos amenazan ya con movilizaciones. No aguantan más.