León sufre la cicatriz del déficit eléctrico

Creado: Actualizado:

Hay situaciones que ponen en evidencia unas contradicciones extremas. El hecho de que León sufra un déficit eléctrico que le impide su crecimiento económico invita a reflexionar sobre los planes de desarrollo e infraestructuras que se diseñan a nivel nacional. Es cierto que no es conflicto de generación, lo que ahora se padece es carencias en el suministro concreto a determinados espacios, como el caso del polígono industrial que comparten León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina. El hecho de que se frenen proyectos empresariales de nueva creación, o que se complique la posibilidad de que puedan ampliarse determinadas compañías, debe encender todas las alarmas. Esta tierra no está para perder oportunidades. Por ello, debe entenderse la unanimidad alcanzada en el Pleno municipal para reclamar que se habiliten los servicios necesarios para que no exista un déficit en una tierra que sigue exhibiendo con claridad las cicatrices del cambio de modelo energético que tanto perjuicio ha ocasionado Es cierto que el déficit actual tiene una extensión también nacional, con unas líneas y potencias que no son las adecuadas, pero ahí reside un riesgo añadido, y es que una vez más se priorice a otras territorios al habilitar inversiones.