Villadangos del Páramo se vuelca con los mayores

Villadangos del Páramo ha sido incluido por la OMS en la red mundial de zonas que ponen el foco en atender a la tercera edad, el programa conocido como ‘Municipios Amigables con las Personas Mayores’, por unas políticas que suponen un salto cualitativo para adaptarse a sus ciudadanos con la premisa de que envejecer no suponga un deterioro de sus condiciones de vida. Esta conciencia municipal no es una novedad, puesto que Villadangos y la asociación Cirma llevan años trabajando en esta dirección. Pero los logros conseguidos, como promover que los vecinos puedan seguir residiendo en sus casas y recibir allí las atenciones necesarias, suponen un aliciente para conquistar nuevos retos, como el próximo: habilitar un espacio de participación para el colectivo.