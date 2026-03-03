Barbecho absoluto tras el viaje al Mundial de Catar

Creado: Actualizado:

La hemeroteca es una de las amenazas más terribles que se cierne sobre los políticos, tan amigos de pasar página a los asuntos, y quizá tan proclives a apoyar el nuevo mundo digital, en el que los titulares se pervierten o incluso se pierden en minutos. Hace tres años, el alcalde de León, José Antonio Diez, sufrió un varapalo político de mano de los concejales de PP, UPL y Ciudadanos, al reprobarle el «viaje de puro lujo y placer con su esposa» a Catar para ver el Mundial de Fútbol. La línea de defensa de Diez —por cierto avalada desde entes como la Fele o la Cámara de Comercio a través de sus dirigentes de entonces— se basó en que el viaje buscaba abrir líneas de intercambio económico o académico. Aquel es «pronto para valorar los resultados» resuena con fuerza tres años después, en los que sigue en barbecho cualquier acción si es que entonces fue real.