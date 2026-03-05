Propuestas para que crezca el aeropuerto

Creado: Actualizado:

La terminal de mercancías es, sin duda, la gran asignatura pendiente en el aeropuerto de La Virgen del Camino. Es una demanda que gana intensidad cada día que pasa, al acumularse argumentos, y también respaldos, en favor de un proyecto que tendría un efecto dinamizador para la economía de toda la provincia de León.

Ayer se celebró un debate, liderado por el colectivo León Propone, que canalizó esta demanda, y aportó iniciativas concretas para conseguir impulsar la actividad real de transporte si se alcanza la puesta en marcha de esta central de carga aérea. Unas ideas que se centran en la construcción de nuevos viales para facilitar el acceso directo hacia las instalaciones aeroportuarias desde el gran polígono industrial de Villadangos del Páramo, pero también desde el área empresarial de Trobajo del Camino, ubicado a una distancia muy escasa de la zona civil del aeródromo leonés.

Se abre, de este modo, un nuevo frente que precisa que se involucren directamente otras administraciones, que tienen competencias sobre la posibilidad de construir esas carreteras que podrían convertirse en un argumento de primera línea para atraer más empresas a ese gran polo logístico que está consiguiendo acumular León en los últimos tiempos.