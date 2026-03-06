Fusión necesaria para dar empuje al esquí

Creado: Actualizado:

Desde que se empezó a barajar la idea de unificar la oferta de deportes de invierno de León con el Principado de Asturias han pasado varias generaciones de políticos, con gobiernos de coincidencia de siglas a ambos lados de la Cordillera Cantábria o de divergencia máxima. El paso del tiempo no ha diluido el objetivo compartido por todos, para conseguir que las cuatro estaciones alcancen la máxima fusión posible. Pero se han vivido incontables problemas y enfrentamientos, y no todos por disputas políticas. El caso de la línea eléctrica es un buen ejemplo del afán por el bloqueo sin buscar el acercamiento. Ayer se alcanzó la integración de este servicio, pero resulta de justicia recordar que fue la Diputación de León la que impulsó en su día esta infraestructura por el valle del Porma con una nula colaboración desde el Principado. Entonces, desde la institución provincial leonesa se optó por impedir un enganche hasta que, como mínimo, existiese una confinanciación desde Asturias. En todo caso, ahora toca trabajar en firme por un acuerdo del Principado y la Diputación, como órganos gestores de las cuatro estaciones, para fusionar planes que faciliten un impulso definitivo y una gestión mejor, para que la oferta alcance la repercusión que se merece.