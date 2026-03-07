Maldición sin fin en el solar de Villablino

Creado: Actualizado:

El solar de las antiguas escuelas de Villablino sigue sin uso. Hace 15 años fueron derribadas sus instalaciones abandonadas para construir uno de los proyectos más esperanzadores para el valle de Laciana. El entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había prometido un Parador de Turismo. Pero, a la vez que se demolían las escuelas, también se derrumbaba el sueño, puesto que España llevaba ya varios años sumida en una crisis que seguía negándose y que había paralizado todo tipo de iniciativas públicas. El solar siguió acumulando maleza y abandono, hasta que alguien se acordó de su existencia para promover la construcción de uno de los llamados Capi (Centro de Acogida de Protección Internacional) que, sin que nadie aclare las verdaderas razones, siguen sin hacer realidad en ningún sitio. En el caso de Villablino, ahora se confirma que incluso se ha perdido la financiación europea, por lo que, si llega a hacerse, tendrá que costearse con el dinero todos a través de los Presupuestos del Estado que maneja el Gobierno. Lo ocurrido en Laciana, con este desastre de gestión sobre el centro para atender adecuadamente a refugiados, es sólo uno más de tantos casos en los que las instituciones —como el Ayuntamiento de León— han dilapidado la financiación europea por los retrasos inaceptables e injustificables.