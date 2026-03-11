Adif asfixia a Astorga con la obra del puente

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha convocado para este viernes un Pleno extraordinario para afrontar el conflicto generado por la demanda judicial que le ha llegado desde el ente gestor de infraestructuras ferroviarias Adif, que le reclama un millón de euros por las obras realizadas para reparar el puente de salida hacia San Justo de la Vega, que sufrió un derrumbe en el año 2023. Se trata de la carretera N-120a, en un tramo que se considera travesía de la ciudad maragata, por lo que el ente dependiente del Ministerio de Transportes entiende que es responsabilidad municipal. Pero el asunto plantea flecos añadidos, ya que se trata de un puente que da servicio a una carretera del Estado y pasa sobre una vía férrea, en la que podría estar el origen del hundimiento. En todo caso, Astorga ya informó en su día a Adif sobre su falta de capacidad para asumir una obra de esa envergadura, a lo que se agarra el ente público para explicar la razón por la que encargó la reparación de urgencia, y ahora reclama que la pague el Ayuntamiento. El desajuste de competencias parece claro, y debe entenderse la postura del Ayuntamiento, y sus limitados recursos económicos, para pagar una factura millonaria sobre la que es posible que sea competente, pero es probable que no tenga capacidad para asumir el problema.