Tufillo electoral en un asunto clave: Tvitec

La factoría de vidrio berciano Tvitec anunció ayer que, tras cuatro largos años de espera, ha recibido la comunicación desde los entes gubernamentales de que se va a desbloquear el aval millonario para la ampliación de su factoría de Cubillos del Sil. La noticia en sí es muy relevante, y una buena prueba de ello es que en su origen, allá por el año 2022, logró atraer hasta la fábrica berciana a la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acompañada de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Ha pasado tanto tiempo que ninguna sigue en el cargo. Pero en algún cajón ha permanecido lo que entonces se firmó como un «acuerdo de intenciones» sobre el que son incontables las reclamaciones sin éxito para que se hiciese realidad el compromiso. El Bierzo debe felicitarse si llega a hacerse efectivo el aval y Tvitec recibe ese apoyo tan demandado para poder crecer. Pero en vísperas de las elecciones autonómicas caben todas las sospechas. Incluso que luego se diluya, como ocurren con las promesas de este tipo. Ahora, se ha respetado la ley evitando que un cargo gubernamental o del PSOE hiciese el anuncio dejando el protagonismo a la empresa. Pero el tufillo que despide el proceso, y más tras las comunicados de órganos socialistas felicitándose, será difícil de disipar.