Por fin dinero para llevar industrias a las cuencas

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Los sucesivos planes de reconversión lanzados en las cuencas mineras del carbón es evidente que no han conseguido alcanzar los objetivos con los que se promovían. Mucho dinero no llegó, otro fuera a territorios ajenos a la minería, también hubo para infraestructuras y servicios —muy necesarios pero éste no era el camino—, y otra parte notable fue aprobada para proyectos que nunca llegaron a fraguarse o acabaron en quiebra con una rapidez insólita. Ahora, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León abre una línea de subvenciones con un importante superior a los 22 millones de euros. Se centará en financiar proyectos empresariales en León y Palencia que sirven para dinamizar las zonas con empresas reales en municipios mineros de verdad.