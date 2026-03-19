La tecnología para el turismo al siglo XXI

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Telefónica será la encargada del diseño y despliegue del Plan de Destinos Turísticos Inteligentes y la Plataforma CID, una iniciativa pionera de la Junta de Castilla y León que prevé construir una infraestructura interconectada de turismo urbano con participación de las nueve capitales de provincia y las localidades de Aranda de Duero, Medina del Campo y Ponferrada. Será un avance significativo, con la creación de un Observatorio Turístico Inteligente que integrará datos de todos los destinos turísticos y optimizará la toma de decisiones por parte de la administración, con conocimiento útil y aplicable al sector, que podrá crear nuevos modelos de negocio, y al visitante, que verá mejorar su experiencia y acceder a un turismo de calidad.