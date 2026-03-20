Más inversión para incentivar el retorno

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Los 59.829 leoneses que residen en el extranjero, según los datos que acaba de publicar el INE, confirman la tendencia ascendente de una realidad estadística que evidencia que la huida de mano de obra hacia países que ofrecen mejores condiciones laborales no tiene freno. La precaridad del tejido industrial de la provincia, incapaz de satisfacer la demanda de empleo juvenil, se traduce en una incalculable pérdida de recursos de muy difícil retorno. En la pasada legislatura años se han puesto en marcha por parte de la Junta programas para incentivar el regreso de leoneses a su tierra, respaldados por la CEOE y las Cámaras de Comercio, planes que se incrementarán un 30% en el próximo mandato, según la promesa electoral del PP, y que deberán tener mayor repercusión.