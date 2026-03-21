Un argumento judicial claro y contundente

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Más allá de las acusaciones y las comparecencias que desde el verano se han sucedido para explicar lo ocurrido durante los terribles incendios de agosto, y exigir las presuntas responsabilidades que pudieran derivarse de ellos, la justicia comienza a pronunciarse. Y ahí no caben interpretaciones políticas e interesadas, la exposición es clara y los argumentos contundentes. Es así en el decreto de la Fiscalía de Castilla y León que archiva definitivamente la investigación penal contra Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones por la denuncia presentada por «negligencia grave» en el incendio de Las Médulas. Concluye la fiscal que no hay indicios de responsabilidad penal que se les pueda atribuir, y que el operativo para controlar los incendios fue activado y escalado correctamente, junto con la petición de ayuda a otros medios. Ni hubo prevaricación, porque se actuó para solucionar la situación planteada en una situación de condiciones meteorológicas extremas. Así lo entiende la Fiscalía, y esa parece también la conclusión a la que han llegado los ciudadanos. El sentido del voto en las recientes elecciones autonómicas respalda, desde el dolor por lo ocurrido, la gestión realizada.