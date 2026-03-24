El dinero anquilosado cuestiona el pacto PSOE-UPL

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Las finanzas de la Diputación tienen desde hace bastantes años una situación modélica, alejada de las graves crisis de acumulación desmedida de deuda que sufren la mayoría de instituciones públicas. Pero esa bonanza heredada genera, con la actual corporación, una situación insólita. Los cajones están llenos de dinero, al acumularse cada año remanentes de partidas que no se gastan. Ayer fue la oposición del PP la que alzó la voz contra el gobierno de PSOE y UPL, al que acusó de mostrar una «incapacidad de gestión» al bloquear recursos que deberían pagar mejoras de obras y servicios en los pueblos. La cifra desvelada ayer es notable: 214 millones de euros. Parece claro que las cosas deberían hacerse mejor para no detraer oportunidad a un mundo rural con tantas necesidades.