Casi 2 M€ para la renovación de los centros de salud

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La atención sanitaria precisa los mejores medios humanos posibles. Personal suficiente, y con la formación adecuada para atender a las necesidades de los pacientes. Pero para desarrollar su labor es imprescindible también que los lugares de trabajo reúnan unas condiciones óptimas. Tanto para facilitarles las cosas a ellos, como para que las personas que acuden para ser asistidas puedan hacerlo con un confort que también es obligatorio. La Consejería de Sanidad está promoviendo una serie de mejoras en las instalaciones de los centros de salud de la provincia que suman una inversión cercada a los dos millones de euros. Deberán servir para dar respuesta a las abundandes quejas que se acumulan desde hace tiempo en diferentes lugares.