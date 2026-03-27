Mejores accesos para el aeropuerto

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En San Andrés del Rabanedo resulta prácticamente insólito el que una iniciativa promovida desde un grupo acabe aprobada por todos. La unanimidad en el Ayuntamiento se ha producido en este caso en torno a la recuperación, tras 15 años, del proyecto para construir un acceso directo desde el municipio hacia el aeropuerto de La Virgen del Camino.

Allá por 2011 se firmó un acuerdo entre la entonces alcaldesa socialista María Eugenia Gancedo con el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) para poner en marcha la inversión necesaria que abriese esta comunicación que tendría unos efectos mucho más allá de los límites territoriales de San Andrés del Rabanedo. Parece claro que todo lo que sea impulsar el aeródromo leonés, mejorar sus dotaciones, accesos e infraestructuras, y promover en general su uso debe contar con el respaldo de las instituciones, de los partidos y de la sociedad.

Será relevante que esta idea de San Andrés reciba ese apoyo unánime para que pueda hacerse realidad. La iniciativa lanzada por la concejala de Izquierda Unidad incluye la solicitud de colaboración a la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento de León y también al Ministerio de Defensa.