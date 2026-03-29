Los libreros reclaman soluciones al ILC

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El suministro de libros para las bibliotecas y bibliobuses gestionadas por el Instituto Leonés de Cultura (ILC) procede en su inmensa mayoría de proveedores ajenos a la provincia de León, un sistema que se repite desde hace cinco años ante la imposibilidad de las librerías de la provincia de competir con los requisitos de las bases que publica el ILC. Mientras el coordinador atribuye esta situación a la Ley de Contratos del Sector Público, los libreros leoneses claman por medidas que eviten que los 200.000 euros anuales de los lotes salgan fuera de la provincia. Son cinco años «batallando» para que se revierta una situación que antes se solucionaba con un reparto equitativo entre los establecimientos de León. Aunque el diputado de Cultura, el leonesista Emilio Martínez, habla de intentar realizar compras directas a un sector que es especialmente vulnerable, son apenas migajas frente a los contratos que salen fuera de la provincia, no por mejorar el precio del lote sino por criterios como la contratación de mujeres o discapacitados o ser empresas de inserción, en general inalcanzables para un autónomo pero que superan con facilidad cadenas a nivel nacional. El sistema actual contradice el objetivo de las administraciones de apoyar al tejido económico local y sigue sin alternativas.