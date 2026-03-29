Vigilancia y prudencia extremas ante el fuego

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Este sábado se ha conocido que la Guardia Civil investiga a una persona relacionada con el incendio declarado en Igüeña, que ha quemado cuarenta hectáreas y que, como más de 90% de los fuegos registrados en León, responden a la intervención humana. Precisamente la provincia se encuentra estos días bajo la declaración de peligro medio de incendios, una medida adoptada por la Junta ante la mayor afluencia de personas a los espacios naturales durante esta Semana Santa. Se trata, en realidad, de un llamamiento a la prudencia, una medida para concienciar de un drama que asola especialmente a León y que, aunque se localice y castigue a los culpables, es imposible de resarcir. Cualquiera puede caer en una de estas imprudencias de consecuencias impredecibles.