Dignidad y memoria en el valle de Sabero

Creado: Actualizado:

El excelente trabajo de investigación realizado por el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León y el Archivo Histórico Minero ha culminado con el homenaje a los 314 trabajadores fallecidos en el valle de Sabero en sus 150 años de historia minera. La inmersión en fuentes documentales como libros de policía minera, registros de mutuas y fichas de personal de Hulleras de Sabero y Anexas ha permitido rescatar del anonimato a quienes perdieron la vida en el tajo, mineros con nombres y apellidos que desde este fin de semana permanecerán en la memoria a través de un enorme mosaico de placas, y cuyas vidas sirvieron no sólo para sacar de las entrañas de la tierra el mineral que abastecería la energía eléctrica de todo el país y que sostendría su desarrollo económico. También para mejorar las medidas de seguridad en un sector en el que tardaron décadas en implantarse condiciones de trabajo dignas porque las letales consecuencias del duro trabajo en la mina no importaban demasiado. El agradecimiento del valle ha sido palpable con una asistencia masiva al acto celebrado en la Ferrería de San Blas. Como dijo un exminero asistente al homenaje «es un acto de justicia porque la mina nos dio la vida, pero también se llevó a muchos de los mejores».