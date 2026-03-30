Más conciliación con la escolarización infantil

Creado: Actualizado:

La escolarización de alumnos de 0 a 3 años en las guarderías y centros de Educación Infantil se ha triplicado en los tres cursos que lleva en vigor la gratuidad educativa en esta franja de edad. León cuenta en el curso actual más de 3.000 matriculaciones, lo que avala el éxito de una medida implantada por la Consejería de Educación de forma universal y que hasta entonces solo beneficiaba a las familias de aquellos ayuntamientos que podían asumir el coste en sus escuelas infantiles municipales. Hasta entonces el gasto mensual en los hogares suponía una media de 300 euros mensuales, excluyendo aquellos que podían optar a las ayudas públicas, y el cambio ha supuesto un avance significativo para la conciliación familiar y laboral.