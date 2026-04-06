Deshacer el entuerto de la basura no es fácil

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Tres meses han pasado desde que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó una segunda sentencia que anulaba el cobro de los recibos del tratamiento de residuos por parte del Ayuntamiento de León, donde siguen dilucidando aún cómo afrontar la devolución de los 3,7 millones de euros que cobraron a 78.000 vecinos y negocios. Los que corresponden al antiguo recibo de Gersul de 2024, que las arcas públicas de la capital tendrán que devolver; además de no poder ingresar los correspondientes a 2025 y 2026. El agujero en las cuentas municipales está claro, lo que no lo está tanto es cómo afrontar la devolución de lo cobrado indebidamente. Porque en muchos casos los pagos no se hicieron con domiciliación bancaria, e incluso en ese caso no siempre el titular del inmueble coincide con el usuario que realizó el pago.

Así las cosas, será muy complicado que el Ayuntamiento que dirige José Antonio Diez pueda cumplir con el mandato de la sentencia, como ya ocurrió con la decisión anterior del TSJ. Sólo que entonces afectó a muchos menos vecinos. Lo que sí tienen claro los empleados municipales es que la avalancha de reclamaciones que ya están en curso y que llegarán en los próximos meses bloqueará de nuevo sus servicios.