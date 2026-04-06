Año de bienes para el esquí en la provincia

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Las estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos cerraron este fin de semana una (por fin) buena temporada. La climatología ha acompañado este año la afición de los esquiadores, y ha permitido también que la tecnología haya contribuido a mantener la nieve en las pistas. Casi 185.000 visitantes es el resultado del balance, unos 42.000 más que el año pasado, que dan un respiro de optimismo a una actividad en la que la Diputación realiza una importante inversión cada año. De cara al próximo ejercicio el reto está en avanzar la colaboración con el Principado de Asturias para cumplir la reivindicación histórica de unir la gestión de las estaciones con Fuentes de Invierno y Pajares. Y en buscar alternativas a las actividades de nieve.