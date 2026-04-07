Una nueva vida para el Barrio Húmedo

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El centro de León ha vivido sus días más intensos durante una Semana Santa con un éxito destacado de visitantes y de actividad. En los hoteles se rozó el 100% de ocupación. Pero desde la hostelería se pone el acento en un elemento que «empaña» un balance que, en principio, tacharía de óptimo lo ocurrido. El conflicto del macrobotellón de Genarín les perjudica de manera evidente en un día clave e incluso les genera daños y perjuicios. Esta circunstancia quizá precise un análisis amplio. Mirando a todo el año, y a la realidad que vive el Barrio Húmedo, como esa especie de parque temático en el que se ha convertido con la fuga de vecinos y de comercios tradicionales. Los pronunciamientos sobre el mal estado que presenta son abundantes y contundentes. Sufre acumulaciones de basura, en sus esquinas se entremezclan los orines de mascotas y de seres humanos con vómitos y consumiciones desperdiciadas. Y son incontables los edificios con daños evidentes por el vandalismo. El Barrio Húmedo, un emblema y un atractivo de la ciudad, se degrada a pasos agigantados. Si su imagen pasa por el macrobotellón de Genarín habrá que mirar a otros sitios turísticos, donde se ha cortado de raíz la identificación con esos viajes de juerga porque es dinero fácil que acaba matando la ‘marca’.