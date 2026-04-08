Un servicio de transportes que sí es gratuito

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Cuando la Junta anunció el compromiso de avanzar hacia un servicio de transportes por carretera gratuito, fueron numerosas las voces que lo cuestionaron. Fue una de esas batallas políticas que parecen pulsos, donde se entrecruzaban los intentos del Ministerio de Transportes por prometer más subvenciones frente a la opción de coste cero del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Buscyl arrancó en junio pasado para los menores de 15 años y en septiembre para el resto de las personas empadronadas en los municipios de Castilla y León. Fueron sumándose servicios y líneas hasta completar un balance que prueba el éxito: hay ya registrados 700.000 usuarios con tarjeta (126.110 en León), que superan los nueve millones de viajes (1.645.449 en la provincia).