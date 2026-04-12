Competencia desleal contra la agroalimentación

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La industria agroalimentaria de Castilla y León ha puesto sobre la mesa el riesgo real de perder la soberanía alimentaria ante una normativa europea cada vez más exigente que podría comprometer la viabilidad del sector. Es una advertencia que apela a la coherencia para que el sistema productivo no sea víctima de un exceso de burocracia y de unas premisas que terminarán por asfixiar a uno de los pilares económicos de la Comunidad. En un marco internacional que prima al mercado global, los productores locales se ven abocados a coexistir con importaciones de terceros que no cumplen los protocolos de calidad que priman la seguridad alimentaria sobre los rendimientos. No hay reciprocidad, por lo tanto, la competencia desleal es la que marca las pautas del mercado.