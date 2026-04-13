Correos abandona al medio rural

Creado: Actualizado:

La situación que atraviesa Congosto evidencia que la sociedad de progreso significa para el medio rural la destrucción de los servicios que hace una década se consideraban esenciales. El cierre de la oficina postal local el pasado mes de julio deja al ciudadano a merced de la caridad de una empresa pública que pierde a pasos agigantados su espíritu de servicio público, cuestión que no parece estar entre las prioridades de sus altos cargos. El perjuicio a los vecinos es constatable. Demora en la entrega de citas médicas, notificaciones de Hacienda y citaciones judiciales, que no solo generan inseguridad sino que obliga a otras administraciones a duplicar gestiones y reemitir documentos. El reparto mensual de la correspondencia parece una tomadura de pelo que desafía cualquier garantía de calidad en la prestación de servicios de un operador público como Correos que debe volcarse con el mundo rural. Todo ello sin olvidar que cualquier habitante de este municipio, y de otros tantos en el resto de la Comunidad Autónoma y de zonas como Castilla-La Mancha o Extremadura, se ve obligado a realizar desplazamientos diarios a las oficinas de los grandes núcleos más cercanos, en este caso Bembibre o Ponferrada, para recoger cartas certificadas o paquetes.