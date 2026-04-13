Nuevo retraso para las esperanzas del tren del oeste

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Nueva vuelta de tuerca desde el Gobierno central para exasperar a los partidarios de la recuperación del trazado ferroviario de la Ruta de la Plata. El informe de viabilidad encargado en 2024, con un año de retraso, y acogido como una maniobra dilatoria para entretener las esperanzas del oeste, no se desvelará hasta finales de 2026, como si el paso de los meses, en lugar de embroncar aún más el ambiente, fuera a disipar un empeño que no hace más que tomar fuerza. Mientras en el Congreso de los Diputados se lanzan pullas entre preguntas y respuestas, cada vez son más las voces que acusan al Ministerio de Transportes de ningunear un trazado que puede ser el revulsivo económico de provincias arrinconadas para otras inversiones.