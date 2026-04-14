Consolidación para un alfoz al alza

Creado: Actualizado:

El término municipal de León tiene la peculiaridad de ser muy limitado en espacio. Eso ha propiciado un incremento sobresalientes, desde hace décadas, de las personas asentadas en los ayuntamientos del entorno, que literalmente oprimen sus fronteras hasta el punto de que se llegan a compartir calles. San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre acaparan esos desarrollos urbanos, hasta convertirse en los municipios tercero y cuarto, dentro de la provincia, en población. Pero también hay otros como Valverde de la Virgen o Sariegos que mantienen una permanente tendencia al alza.

Ahora, la sociedad afronta una crisis de vivienda en la que se reclama suelo para impulsar nuevas contrucciones con unos precios de edificación que sean asumibles por las familias y, especialmente, por los jóvenes. El término de Villaquilambre tiene una estructura singular, con sus poblaciones separadas dejando un enorme espacio en la zona central al que se pretende dar un aprovechamiento. El Ayuntamiento ha estudiado, en otros momentos, fórmulas para animar su crecimiento y ahora trabaja para poner en marcha una renovación de sus normas urbanísticas que le permitan aprovechar el actual tirón habitacional para tejer una ciudad mucho más integrada.