Una regulación que llega con demasiadas dudas

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El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Han pasado más de dos meses desde que se realizó el anuncio político y se han escuchado incontables voces alertando sobre los problemas que podrían generarse si no se hacen bien las cosas. Ayer, el Consejo de Estado avisó de la existencia de una «laguna llamativa» en el impacto presupuestario del procedimiento. Pero lo que más llama la atención es la falta de una previsión concreta sobre cuántas personas podrán acogerse. El jueves, el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, criticó que no ha recibido «ninguna comunicación oficial de España» sobre el asunto y alertó de que puede ser «una amenaza para toda la Unión». Demasiadas dudas...