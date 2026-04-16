Los paneles solares municipales salen del olvido

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Aprovechar bien los recursos es una obligación en cualquier administración. Si las empresas o las familias lo hacen, parece lógico que también ocurra con las instituciones que, no debemos olvidar, gestionan lo de todos. Resulta llamativo que en unos tiempos en los que se mira el gasto energético con especial rigor, incluso antes de los sucesivos conflictivos bélicos, en el Ayuntamiento de León ha existido una grave ineficacia sobre las posibilidades de sus propios edificios, con el enganche de paneles solares. El caso más sonado ha sido el del Palacio de Exposiciones, en el que han pasado bastantes años antes de que se activasen unas instalaciones que ya estaban en el proyecto original. Es positivo el balance de que se aligera la factura municipal en 620.000 €, pero cabe la crítica por el retraso.