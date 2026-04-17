Ríos limpios para recuperar actividad

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La sorpresa positiva se extiende estos días entre los primeros pescadores que acuden a los ríos leoneses. El temor era notable sobre la situación que presentaban los acuiferos, después de la auténtica catástrofe ambiental que asoló, en forma de incendios forestales, muchas hectáreas de León, de provincias limítrofes, y de otros lugares de España tan lejanos como Cádiz. Pero la regeneración de la propia naturaleza, junto a las medidas puestas en marcha desde el Gobierno y la Junta para frenar la erosión y la llegada de cenizas a los cauces, parece que han dado resultado. Los agoreros que pronosticaron una contaminación generalizada de los ríos se han equivocado. Los cauces están limpios, con el agua bastante fría —lo que desanima la actividad de las truchas—, con la excepción del Duerna, que sí presenta en su lecho restos de esas cenizas en algunos tramos.

La extensión de la pesca sin muerte ha disparado en los últimos años la llegada de personas de otros territorios de España, animando la actividad en los establecimientos hoteleros del mundo rural y en todo tipo de comercios, locales de ocio y lugares donde se degusta la gastronomía leonesa. Las previsiones para las próximas semanas son muy notables, y no faltan voces pidiendo que se informe para frenar el daño de los bulos.