Reforma en defensa de las explotaciones agrarias

Creado: Actualizado:

Uno de los problemas del campo sobradamente conocido es su indefensión frente a los robos. Proteger las explotaciones agrarias y ganaderas —que incluyen bienes de notable valor— es complejo por su dispersión y difícil blindaje. Las campañas realizadas por la Guardia Civil con la operación Roca han mejorado las cosas, pero hace falta también una acción más decidida desde el punto de vista de las penas y sanciones. Por eso, debe valorarse en positivo que se incremente la persecución de los reincidentes. Entre otras cosas, las medidas cautelares prohibirán al delincuente la posibilidad de residir en la zona o acudir a determinados lugares. La nueva normativa aplica el tipo agravado para los robos que superen los 400 euros. El campo merece más protección.