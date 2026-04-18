Silencio con todo por hacer en el aeropuerto
El Aeropuerto de León sufre un overworking, pero no de vuelos. Tiene un colapso de proyectos pendientes sobre los que no se avanza lo más mínimo. Ayer se reunió su Consorcio y el balance fue desolador. Nada de nada sobre la terminal de mercancías, a pesar de que hace medio año se prometió la inminente visita de responsables de Aena para estudiar las necesidades. Silencio total sobre los proyectos para abrir nuevos viales y mejorar las comunicaciones por tierra, primero desde el Ayuntamiento San Andrés del Rabanedo y a continuación desde Valverde de la Virgen, que ofreció incluso terrenos factibles desde el polígono que comparten La Virgen y Trobajo. Tampoco hay avances en la carretera desde el polo multimodal en el que se ha convertido el polígono de Villadangos.