Silencio con todo por hacer en el aeropuerto

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El Aeropuerto de León sufre un overworking, pero no de vuelos. Tiene un colapso de proyectos pendientes sobre los que no se avanza lo más mínimo. Ayer se reunió su Consorcio y el balance fue desolador. Nada de nada sobre la terminal de mercancías, a pesar de que hace medio año se prometió la inminente visita de responsables de Aena para estudiar las necesidades. Silencio total sobre los proyectos para abrir nuevos viales y mejorar las comunicaciones por tierra, primero desde el Ayuntamiento San Andrés del Rabanedo y a continuación desde Valverde de la Virgen, que ofreció incluso terrenos factibles desde el polígono que comparten La Virgen y Trobajo. Tampoco hay avances en la carretera desde el polo multimodal en el que se ha convertido el polígono de Villadangos.