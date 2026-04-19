La deriva del Instituto Leonés de Cultura

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El organismo que creó la Diputación Provincial de León en el año 1994 con el fin de aglutinar, ampliar y gestionar toda la actividad cultural de la provincia y que debería estar volcada, siguiendo lo registrado en su acta fundacional, en los pueblos, la difusión y puesta en valor de lo autóctono y la investigación y promoción de la cultura leonesa —sin entrar en competencia con otras instituciones y museos que organizan actividades y exposiciones de otros ámbitos— está sumida en el caos administrativo. El Instituto Leonés de Cultura, que es autónomo y tiene presupuesto propio, es en estos momentos, bajo la dirección y gestión del diputado Emilio Morán y el coordinador Emilio Gancedo, incapaz de gestionar el dinero del que dispone —sólo ha ejecutado el 18 % de su Presupuesto a fecha de septiembre y tiene dos tercios en forma de remanente que no utiliza— y lo es también en las obras de sus proyectos estrella, como el yacimiento de Lancia, en el que sólo están ejecutadas en un 25 %. Hace diez días anunció como «uno de los proyectos más ambiciosos» para este año una exposición internacional de arte contemporáneo ‘El tiempo de la interferencia’. Ningún título mejor para la deriva en la que está este ente provincial que se nutre de dinero público.

Urgiría poner bajo la lupa la gestión del ILC y tomar medidas.