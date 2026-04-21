Una red eficaz para sanar la fauna silvestre

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La Red de Centros de Recuperación de Animales Silvestres (Cras) de Castilla y León prestó atención durante el año pasado a más de 8.300 ejemplares. Una labor fundamental para facilitar atención profesional ante cualquier problema o ataque. En el caso de los animales procedentes de la provincia que son atendidos en estos centros, figura la intoxicación como la primera causa. Y sobre las especies afectadas destacan por su número los vencejos comunes, cigüeñas blancas, cernícalos vulgares y busardos ratoneros. En León se está construyendo en estos momentos una instalación para esa labor de recuperación de animales en Valsemana. Será el sexto Cras de la autonomía, y está previsto que pueda iniciar la actividad en el verano del próximo año.