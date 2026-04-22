Crisis de la vivienda sin paliar la okupación

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El Gobierno anunció ayer el enésimo plan para paliar el evidente conflicto de la vivienda en España. Parecen cantos de sirena que apenas tienen efectos reales en el que los ciudadanos consideran como el principal problema que sufre el país. No hay pisos accesibles para los jóvenes, pero tampoco para muchas familias, lo que devuelve a la sociedad a situaciones que parecían olvidadas hace mucho tiempo, que llevan a recurrir a la opción de compartir espacios realmente reducidos. Y todo esto llega sin que se haya solventado de manera eficaz otro asunto que también afecta a la vivienda, la llamada okupación. También sobre este tema se suceden los anuncios políticos de soluciones que no han conseguido convertir la ley en una herramienta eficaz para proteger al ciudadano propietario de un inmueble.

Eso ha generado el fenómeno de buscar soluciones para el bloqueo de las casas. En la provincia ya se hacen presentes las ofertas de venta que incluyen el aviso de que dentro del inmueble hay intrusos. Con las dos posibilidades sobre la mesa, que sea el dueño el que busque cómo vaciarlo o que sea el comprador el que active la solución. En todo caso, parece claro que son escenarios que evidencia que los problemas habitaciones se amontonan sin solución.